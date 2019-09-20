Пхеньян, , 07:39 — REGNUM Северная Корея, возможно, собирается спустить на воду новую подводную лодку, подобно которой у страны еще не было. Об этом сообщил 20 сентября японский канал NHK, ссылаясь на спутниковые снимки, предоставленные Институтом международных исследований Миддлбери.

Судя по фотографиям, с 3 сентября на восточном побережье страны, рядом с причалом верфи Синпо, началось возведение крытого сооружения, которое закончили строить 19 сентября. Длиной оно около 100 метров, что значительно превышает размеры, которые нужны для тех подлодок, которые уже есть у КНДР.

Эксперты из института, предоставившие снимки, подозревают, что в Северной Корее готовят к спуску новую подводную лодку, которая гораздо больше, чем те, что были построены ранее.

23 июля северокорейские СМИ заявили о скором завершении строительства новой субмарины, которая будет развернута в водах возле восточного побережья. Сообщали о стратегических возможностях строящейся подлодки, что косвенно говорило о ее ядерном вооружении.

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