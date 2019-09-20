Лондон, , 07:33 — REGNUM Второй британский авианосец типа Queen Elizabeth «Принц Уэльский» впервые вышел в море и проходит ходовые испытания, сообщает минобороны Великобритании.

Отмечается, что в настоящее время авианосец направляется из шотландского Росайта в порт приписки Портсмут.

По словам командующего Военно-морских сил Британии Тона Рэдакина, авианосец «Принц Уэльский» подтверждает факт того, что Британия является одним из лидеров среди европейских членов Североатлантического альянса, обладающих таким потенциалом. Корабль будет готов к выполнению поставленных задач к 2023 году, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, первый авианосец типа Queen Elizabeth является самым крупным из построенных в Великобритании боевых кораблей. Его водоизмещение составляет 65 тыс. тонн, длина 280 м. Он приступил к службе в рядах ВМФ Великобритании в августе 2017 года. В 2018 году на авианосец впервые удалось успешно посадить истребители-бомбардировщики F-35B.

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