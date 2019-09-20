Магадан, Магаданская область, , 04:23 — REGNUM В Магадане 22 сентября впервые пройдёт выставка лётной техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По проекту «Небо для всех» экспозицию авиации представит клуб «Дельта-авиа». Все желающие в аэропорту на 13 км смогут увидеть самолёт-амфибию, дельталёт «Атом», вертолёты: МИ-8, МИ-2 и Робинсон; самолёты АН-2, АН-3 и Цессна-150.

Будут представлены парапланы, парашюты и радиоуправляемые модели авиамодельного клуба «Пилот».

Как пояснили организаторы, проект «Небо для всех» выиграл президентский грант на 1,5 млн рублей. Удалось закупить необходимое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, весной в Тамбове в семнадцатый раз проходил большой авиационно-спортивный праздник — авиашоу.