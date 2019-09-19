Рыбинск, Ярославская область, 19 сентября 2019, 23:58 — REGNUM Четвертый в серии противодиверсионный катер «Грачонок» спущен на воду предприятием «Вымпел» в городе Рыбинске Ярославской области, сообщает 19 сентября пресс-служба Росгвардии.

Торжественная церемония спуска на воду противодиверсионного катера проекта «Грачонок», предназначенного для Росгвардии
Торжественная церемония спуска на воду противодиверсионного катера проекта «Грачонок», предназначенного для Росгвардии
Rosgvard.ru

Катер предназначен для керченской бригады Росгвардии, созданной для охраны Крымского моста и Керченского пролива.

«Нет сомнения, что эти катера, имея передовые технические возможности, займут достойное место в боевом порядке войск национальной гвардии», — цитирует пресс-служба слова генерал-майора Сергея Просяника по поводу этих катеров.

На боевое дежурство в Керченском проливе противодиверсионные катера проекта «Грачонок» заступят до конца 2019 года.

Противодиверсионные катера «Грачонок» способны работать в море при волнении до пяти баллов, оснащены системами обнаружения подводные и надводные цели на дальности до 10 км, гидроакустической станцией и оборудованием, позволяющим осматривать подводные объекты на глубине в несколько десятков метров.

Читайте ранее в этом сюжете: На стройплощадке у Крымского моста погиб рабочий