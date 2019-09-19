Рыбинск, Ярославская область, , 23:58 — REGNUM Четвертый в серии противодиверсионный катер «Грачонок» спущен на воду предприятием «Вымпел» в городе Рыбинске Ярославской области, сообщает 19 сентября пресс-служба Росгвардии.

Торжественная церемония спуска на воду противодиверсионного катера проекта «Грачонок», предназначенного для Росгвардии Rosgvard.ru

Катер предназначен для керченской бригады Росгвардии, созданной для охраны Крымского моста и Керченского пролива.

«Нет сомнения, что эти катера, имея передовые технические возможности, займут достойное место в боевом порядке войск национальной гвардии», — цитирует пресс-служба слова генерал-майора Сергея Просяника по поводу этих катеров.

На боевое дежурство в Керченском проливе противодиверсионные катера проекта «Грачонок» заступят до конца 2019 года.

Противодиверсионные катера «Грачонок» способны работать в море при волнении до пяти баллов, оснащены системами обнаружения подводные и надводные цели на дальности до 10 км, гидроакустической станцией и оборудованием, позволяющим осматривать подводные объекты на глубине в несколько десятков метров.

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