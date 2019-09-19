Мурманск, , 19:56 — REGNUM В конце 2021 года в Мурманской области появится ветроэлектростанция мощностью 201 МВт. В торжественной церемонии закладки объекта сегодня принял участие глава региона Андрей Чибис.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, Кольская ВЭС будет расположена вдоль дороги Мурманск — Туманный — Серебрянские ГЭС. Всего на территории «Кольской ВЭС» будет установлено 57 ветроэнергетических установок, что позволит в течение года производить 750 ГВт час и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Мурманская область является регионом с большим количеством «зеленой» энергии в общем энергетическом балансе. Строительство ветропарка позволит региону увеличить долю выработки «чистой» энергии.

«Потребителем электричества, которое будет производить ветропарк, станет вся Россия — оно будет поставляться в единую энергосистему страны, и оно будет нагревать чайники и крутить турбины далеко за пределами нашего региона. И это будет экологическая энергия, независимая от цен на топливо», — заявил Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что технологии проекта и инженерные решения будут интересны для Заполярного НОЦ, о создании которого было объявлено в конце августа.

Добавим, что проект «Кольская ВЭС» реализуется дочерней компанией ПАО «Энел Россия» при взаимодействии с региональным министерством энергетики и ЖКХ, МРСК Северо-Запада (группа компаний «Россети») и Корпорацией развития Мурманской области. Право на строительство объекта ветрогенерации в Мурманской области ПАО «Энел Россия» получило в результате победы в тендере инвестиционных проектов.