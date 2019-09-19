Набережные Челны, Татария, , 17:45 — REGNUM Начиная с сегодняшнего дня отоплением обеспечат социальные объекты, а в жилые дома Набережных Челнов тепло придёт 25 сентября. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Илья Зуев 19 сентября на пресс-конференции.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

В Набережных Челнах тепло поступит прежде всего на социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения, объекты социальной защиты, культуры и спорта.

«Одномоментно дать тепло во все объекты — мероприятие невыполнимое, поэтому оно подается поэтапно. В первую очередь мы заботимся о наших детях», — сказал Илья Зуев.

Напомним, по прогнозу синоптиков на выходных в Татарии ожидается сильное похолодание возможно выпадение осадков в виде мокрого снега.

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