Москва, , 15:45 — REGNUM В восьми федеральных округах РФ по итогам августа 2019 года самыми популярными автомобилями стали Lada Granta, KIA Rio и Hyundai Creta. Об этом 19 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Модель Lada Granta в августе заняла первое место сразу в четырёх федеральных округах — Приволжском (4 573 ед.), Уральском (1177 ед.), Южном (1 107 ед.) и Северо-Кавказском (731 ед.).

Седан корейской автокомпании KIA Rio предпочли автолюбители в трёх федеральных округах — Центральном (2 563 ед.), Сибири (704 ед.) и на Дальнем Востоке (136 ед.).

В Северо-Западном округе в августе чаще покупали Hyundai Creta. За месяц там было продано 765 единиц этой модели.

Напомним, самыми покупаемыми марками авто в Москве по итогам августа 2019 года стали модели KIA Rio и Volkswagen Polo. Эти автомобили были проданы в одинаковом количестве — по 941 единице.

Читайте также: В августе Россия заняла второе место в Европе по продажам авто — СМИ