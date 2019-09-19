Москва, 19 сентября 2019, 15:25 — REGNUM Автопроизводитель First Automobile Works (FAW) из Китая планирует представить на российском авторынке бюджетный седан Besturn B30. Об этом сообщается на официальном сайте китайского бренда.

FAW Besturn B30
FAW Besturn B30
Motor1

«Скоро в продаже (Besturn B30 — ред.) от 549 000 рублей», — сообщается на главной странице портала FAW.

Таким образом, эта модель станет второй среди самых дешёвых иномарок на авторынке России. Дешевле будет только японский седан Datsun on-DO. Однако вполне возможно, что названная стоимость является маркетинговым ходом, учитывающим разные акции и специальные предложения, без которых автомобиль будет стоить гораздо дороже.

Напомним, в августе 2019 года реализация новых машин компании First Automobile Works в РФ выросла на 43% до 175 автомобилей. При этом за первые восемь месяцев 2019 года продажи автомобилей FAW в России снизились на 23%, до 750 единиц.

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