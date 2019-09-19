Сеул, , 15:14 — REGNUM Представители южнокорейского автопроизводителя Hyundai заявили, что планируют установить недавно разработанные подушки безопасности между водителем и передним пассажиром на свои автомобили. Об этом сообщается на сайте The Korea Herald.

Центральная подушка безопасности предназначена для снижения травм водителей и пассажиров на передних сиденьях при ДТП. Эта подушка безопасности предотвращает столкновение водителей и пассажиров во время аварии, а также защищает водителя-одиночку от воздействия осколков стекла.

Новая воздушная подушка будет установлена на правой стороне сиденья водителя. В случае аварии она может раздуваться за 0,03 секунды. Новая воздушная подушка Hyundai может снизить вероятность получения травм головы на 80%.

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, 45% аварий вызывают травмы от столкновений между пассажирами или от осколков стекла.

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