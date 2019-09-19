Нью-Йорк, США, , 14:38 — REGNUM Потоковый сервис Netflix планирует ввести практику выплаты премий режиссерам в случае успехов фильмов. Об этом 18 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

Как отмечают источники, таким образом компания хочет заинтересовывать тех кинематографистов, которые (с целью получения больших выплат) могли бы сотрудничать с голивудскими киностудиями, выпускающими фильмы для кинопроката.

О каких именно «бонусах» идет речь пока неизвестно, инсайдеры сообщили, что сумма выплат будет зависеть от успеха конкретного фильма: количества наград на фестивалях и оценок зрителей.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix выложил в сеть трейлер предстоящего сериала «Мой сын — супергерой» (Raising Dion). В центре повествования находится ребенок, который обладает сразу несколькими мощными суперспособностями.

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