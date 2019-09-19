Исследовательская лаборатория ВВС США разработала новую концепцию по созданию истребителя будущего поколения. Согласно этой концепции, промышленность должна разработать и произвести новый истребитель в течение 5 лет и меньше. Об этом пишет военный ресурс Defense News.

Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Изменение официального подхода к созданию американского истребителя следующего поколения по программе Next Generation Air Dominance (NGAD) должно произойти с 1 октября 2019 года.

Предполагается производить истребители небольшими партиями, чтобы успевать за ходом научно-технического прогресса. Выбор, скорее всего, будет сделан не в пользу многофункциональных самолётов, а самолётов, имеющих свою специализацию.

Размер партии боевых машин должен составлять, по мнению ВВС США, 72 самолёта. Это полноценное авиационное крыло, самостоятельная боевая единица.

Кроме того, чтобы уменьшить сроки испытаний, будет уменьшен срок эксплуатации самолёта, например, с 20 000 лётных часов, до 6 000 лётных часов.

Планируется после запуска в серию только что созданного самолёта подключать другую компанию-производителя для разработки другой уже более новой боевой машины. Таким образом, каждые 4−5 лет будет появляться новый истребитель: F-200, F-201, F-202 и т.п.

Пока данная программа ВВС США не получила полного одобрения Конгресса. Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США рекомендовал сократить финансирование программы NGAD в бюджетном запросе на 2020 год с 1 миллиарда долларов до 500 миллионов долларов.