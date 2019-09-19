Франкфурт-на-Майне, Германия, , 14:11 — REGNUM Крупнейшие автомобильные бренды раскритиковали организаторов Франкфуртского автосалона за устаревший формат. Об этом сообщается на сайте Handelsblatt.

Автосалон превращается в своего рода чемодан без ручки. С одной стороны это значительное мероприятие для мировых производителей, а с другой стороны формат автовыставки становится менее актуальным.

Так, финансовый директор немецкой компании BMW Николя Питер заявил, что в будущем фокус автовыставок сместится с конечного продукта в сторону технологий. На них автопроизводители будут демонстрировать свои разработки в сфере «мобильности будущего». При этом машины станут лишь приложением к различным сервисам.

Мюнхенский автопроизводитель уже значительно сократил свое участие в автовыставке. Компания BMW уменьшила свои площади и бюджет на участие в мероприятии почти на две трети. Часть этих денег пошло на собственную выставку NextGen, которая была организовала в Мюнхене в июле 2019 года.

Напомним, компания EDAG Engineering представила во Франкфурте электрофицированную беспилотную модульную универсальную транспортную систему CityBot. Она состоит из двух частей. К базовой части беспилотника, присоединяются сменяемые модули. Число подсоединяемых блоков может быть несколько десятков — все они выполняют самые разнообразные функции (уборка, уход за растениями, развоз пассажиров, перевозка мусора и др.).

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