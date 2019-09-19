Москва, , 13:47 — REGNUM Российские автолюбители стали чаще покупать противоугонные системы. Об этом стало известно благодаря исследованиям аналитиков сервиса «Авито Авто».

По их данным, 83% от всех приобретённых в августе 2019 года противоугонных систем сейчас приходится на автосигнализации. На второй строчке со значительным отставанием расположились иммобилайзеры — 7%. Далее идут механические блокираторы (6%) и спутниковые системы (4%).

Самым дорогим средством предотвращающим угон являются спутниковые системы. Их средняя цена составляет 4800 рублей. Самые дорогие спутниковые системы в Ульяновске. Там их средняя цена равна 6800 рублей.

Наиболее дешёвым противоугонным устройством является механический блокиратор, средняя цена которого не превышает 3000 рублей. Самые дешёвые блокираторы в Казани. Их средняя стоимость — 1700 рублей.

Напомним, согласно исследованиям проведённым экспертами компании «АльфаСтрахование», самыми угоняемыми марками в РФ по итогам января-июня 2019 года стали Toyota и Lexus. Данный рейтинг составлялся на основании обращений клиентов, автомобили которых были застрахованы в компании по КАСКО.

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