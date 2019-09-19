Красногорск, , 13:36 — REGNUM В Подмосковье до конца 2019 года закупят 2 тыс. планшетных компьютеров для школ. Оборудование поступит в учебные заведения в 25 городских округов региона, сообщили 19 сентября в пресс-службе министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«Московская электронная школа» Иван Шилов © ИА REGNUM

Планшетные компьютеры приобрели в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». На закупку оборудования из областного бюджета выделили почти 37 млн рублей.

«Основная задача — оснастить качественной техникой предметные классы в школах, чтобы ребята смогли обучаться, используя современные технологии. Помимо планшетов, мы закупаем в эти классы свыше 1,6 тыс. проекторов», — заявила Забралова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области 21 педагогу вручили свидетельства на право получения жилищных субсидий по программе «социальной ипотеки».

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