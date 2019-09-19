Москва, , 13:11 — REGNUM Жители России стали чаще пользоваться функцией звонков в мессенджерах, чем стандартной сотовой связью. Об этом 19 сентября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Deloitte.

Быстрее всех популярность этой функции растет у Telegram, приложение установлено у 40% пользователей. Отмечается, что чаще использовать звонки в мессенджерах стали 53% пользователей. Опрос был проведен в июне 2019 года, в нём участвовали 1,6 тыс. человек старше 16 лет из 250 населенных пунктов страны.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по мнению Дмитрия Пескова, Telegram является более безопасным мессенджером, чем WhatsApp. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что он использует оба мессенджера.

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