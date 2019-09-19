Новосибирск, , 12:41 — REGNUM Россия догнала передовые в технологическом плане страны по целому ряду перспективных направлений. Об этом сегодня, 19 сентября, на форуме «Технопром-2019» заявил директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства образования и науки РФ Вадим Медведев.

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«Я могу сказать, что по ряду важнейших направлений, связанных с будущими технологиями, мы в стране ликвидировали отставание, которое было от западных государств», — сказал глава департамента.

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По его словам, удалось «подтянуть и фундаментальный научный задел», и решения, которые могут послужить в ближайшие годы прорыву по основным перспективным направлениям. В частности, отметил Медведев, речь идёт о квантовых технологиях.

Как сообщало ИА REGNUM, международный форум технологического развития «Технопром-2019» стартовал в Новосибирске. В программе 500 спикеров и порядка 100 мероприятий. К началу мероприятия онлайн-регистрацию прошли 8,5 тысячи человек, что почти в пять раз больше, чем в первый год проведения «Технопрома».

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