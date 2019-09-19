Жуковский, Московская область, , 12:09 — REGNUM Первый полет советского и российского ударного вертолета Ми-24 состоялся 19 сентября 1969 года. Сегодня этому знаменательному событию исполняется 50 лет, напомнили в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского.

Создание уникального винтокрылого аппарата считается одним из крупнейших достижений советского конструктора вертолётов и учёного Михаила Миля. Машина разрабатывалась под конкретные боевые задачи: для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, высадки десанта и эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске. В 1968 году, после выхода Постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС, в ОКБ М.Л. Миля началась работа над проектом будущего Ми-24.

Особое внимание уделялось обеспечению превосходства винтокрылой машины по скорости полета и вооружению. Убирающиеся шасси и относительно малое лобовое сопротивление фюзеляжа позволяли достичь высокой быстроходности. Характерный силуэт вертолет получил благодаря крыльям, наклоненным под углом 12 градусов. При горизонтальном полете они могли создавать дополнительную подъемную силу, разгружая несущий винт до 25%. Кроме того, на крыльях располагались шесть точек подвески вооружения.

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Залогом успеха быстрого создания Ми-24 стало решение главного конструктора использовать агрегаты широко эксплуатируемого Ми-8 и проходившего в то время летные испытания Ми-14: цельнометаллические лопасти с сотовым заполнителем, двигатель ТВ3−117, автомат перекоса, лопасти рулевого винта и др. Все это позволило сэкономить ресурсы и сосредоточиться на обеспечении боевой эффективности.

Большой вклад в разработку вертолета Ми-24 внесли ученые ЦАГИ. Экспериментальные исследования в аэродинамических трубах его моделей с винтами и без винтов, а также натурного корпуса выполнили специалисты А. С. Дьяченко, Н. Н. Тарасов, В. Н. Якубович, В. Н. Владимиров, П. С. Камарзина, Л. А. Губина.

Во время летных испытаний вертолет продемонстрировал высокие летно-технические характеристики. Но, пожалуй, одним из самых ярких доказательств простоты и надежности Ми-24 является ряд абсолютных женских рекордов скорости и скороподъемности, установленных на нем летчиком-испытателем Г. В. Расторгуевой в 1975 году. Позже, в 1978 году, советский летчик Г. Р. Карапетян достиг на этой машине абсолютного рекорда скорости — 368 км/ч.

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Серийный выпуск вертолета начался в 1971 году. Винтокрылый летательный аппарат имеет множество модификаций, экспортировался в более чем 30 стран мира. Во время вооруженных конфликтов он показал себя с самой лучшей стороны и в ударах по наземным целям, и во многих десятках воздушных боев. Ми-24 до сих пор в строю, он является вторым по распространенности ударным вертолетом в мире.