Тула, , 16:59 — REGNUM На заводе китайской автокомпании Haval в Туле с конвейера сошли первые модели Haval F7x. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Haval F7x Njcar

В распоряжении портала появились фотографии, на которых можно увидеть на стоянке при тульском предприятии несколько десятков купе-кроссоверов, окрашенных в черные и белые цвета. По информации автора фотографий, всего на стоянке находятся около 250 новых машин.

Судя по снимкам, это серийные версии автомобилей.

«Мы рассчитываем, что первые автомобили будут у нас уже в конце сентября. В октябре на новинку поставят ценник, а в ноябре пройдет День открытых дверей», — сообщили в одном из дилерских центров бренда.

Напомним, с конвейера завода китайской компании Haval в Туле сошёл юбилейный двухтысячный кроссовер Haval F7. Он выпущен в белом цвете. Сейчас объём производства модели достиг 60 автомобилей в смену. При этом завод не имеет ограничений по мощности и продолжает наращивать производство.

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