Москва, , 10:43 — REGNUM По итогам августа 2019 года на российском авторынке было куплено 1,2 тыс. новых автобусов (без учета лёгких развозных коммерческих автомобилей), что на 43,9% выше уровня августа прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Однако с января по август 2019 года рост продаж гораздо меньше — 7%. По мнению специалистов аналитического агентства, причиной такого результата является снижение продаж в первом квартале и особенно в январе.

Первое место по количеству продаж автобусов в августе занимает автопроизводитель ПАЗ. На его долю пришлось около 60% от всех продаж. Всего за месяц было реализовано 713 автобусов данной марки, что на 16,9% больше, чем в августе 2018 года. Третье и четвертое места также занимают отечественные бренды — LIAZ (113 ед.) и NEFAZ (109 ед.) соответственно.

Лидером среди моделей автобусного рынка в России в августе 2019 года стал ПАЗ-3204. В августе он разошёлся тиражом в 343 экземпляра — на 90,6% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в июле 2019 года в РФ было реализовано 1187 новых автобусов. Это на 42% больше, чем в июле 2018 года. Причём большая часть этих продаж приходится на автобусы российских автокомпаний — 85% от всего рынка автобусов.

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