Токио, , 09:07 — REGNUM Японская автокомпания Toyota обновила систему безопасности у своей модели Prius с гибридным агрегатом. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.

Изменения в модели затронут только штатное оборудование для некоторых комплектаций. Основные изменения будут касаться опций безопасности. Так, уже в базовой версии будет доступен пакет безопасности Toyota Safety Connect. Данный пакет включает в себя: тревожную кнопку и поиск угнанного авто. Кроме того, в опции автомобиля будет добавлена система автозвонка спасателям при аварии.

Сообщается, что услуги платные, однако для новых покупателей будет представлена бесплатная подписка на три года.

Начиная с начальной комплектации машина получит мультимедийный развлекательный комплекс с 7-дюймовым экраном. Авто оснастят шестью динамиками, AUX разъем, тремя USB разъёмами, Apple CarPlay, Siri Eyes Free и возможностью подключения камеры.

Автомобиль будет продаваться в четырех комплектациях: L Eco, LE, XLE и Limited.

Напомним, модель Toyota RAV4 в августе заняла первое место по продажам в России в автомобильной линейке японской автокомпании. Всего за месяц это авто купили 2866 покупателей, что на 2% меньше, чем в августе 2018 года.

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