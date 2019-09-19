Прага, , 08:47 — REGNUM Чешская автокомпания Skoda представила свой первый гибрид — Superb iV. Об этом сообщили в чешской автокомпании.

Известно, что собирать гибрид будут на предприятии в деревне Квасинах в Чехии. Изготавливать новинку будут на той же линии, что и все модификации модели с ДВС.

Компания вложила в подготовку производства порядка 12 млн евро, чтобы оно соответствовало особым требованиям сборки Superb iV.

В качестве силового агрегата у авто будет бензиновый движок 1.4 TSI и электромотор. Их общая мощность будет равна 218 л. с. (160 кВт).

На электротяге гибрид сможет проехать 56 км по циклу WLTP. Время зарядки машины составляет 3,5 часа.

Напомним, по итогам августа 2019 года в РФ дилеры Skoda реализовали 7007 новых автомобилей. Это на 3,9% больше, чем в 2018 году.

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