Токио, , 08:21 — REGNUM Японская автокомпания Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера тизером. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый кроссовер Mitsubishi Mitsubishi-motors.com

По имеющейся информации, новинка будет объединять в себе гибридные технологии и технологии в области управления системой полного привода. Кроссовер будет оснащён компактной коробкой передач (PHEV) и электрической системой привода 4×4.

Концепцию будущей машины автопроизводители описывают как «электрический SUV, обеспечивающий непревзойдённое удовольствие от вождения и уверенность на всех участках света и ветра».

Напомним, в августе 2019 года в РФ было реализовано 3095 новых автомобилей компании Mitsubishi. Это на 9% меньше, чем в августе 2018 года. Самым популярным в России автомобилем марки Mitsubishi в августе этого года стал кроссовер Outlander. За месяц его приобрели 1900 автолюбителей.

Читайте также: Mitsubishi строит комплекс производств минудобрений в Узбекистане