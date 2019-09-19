Москва, , 08:10 — REGNUM В сеть попали документы с информацией о том, что финская Nokia участвовала в установке оборудования СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) в сетях оператора МТС. Об этом 18 сентября сообщил портал TechCrunch.

Как заявил представитель Nokia, ранее сотрудник компании подключил usb-накопитель к домашнему компьютеру, в результате ошибки конфигурации находящиеся на нем данные в течение некоторого времени находились в открытом доступе. Об этом Nokia сообщил менеджер компании UpGuard, после этого доступ к файлам был ограничен.

Информация, содержащаяся в документах, дает понять, что Nokia предлагала МТС различные решения по модернизации оборудования, которые позволили бы компании осуществлять деятельность оператора в соответствии с российским законодательством.

Напомним, оборудование СОРМ должны устанавливать в своих сетях все операторы связи в соответствии с законом «О связи» № 2339 от 9 августа 2000 года. В соответствии со статьей 23 Конституции ограничение тайны связи допускается по решению суда или до его вынесения в случаях, установленных федеральными законами.

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