Смоленск, , 17:52 — REGNUM В Смоленской области подразделения МЧС, специалисты «Росатома» и военные начали межведомственное учение по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся на атомном энергетическом объекте, сообщает 18 сентября пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Пресс-служба уточняет, что в учениях задействованы более тысячи военных и гражданских специалистов, а также порядка 80 единиц спецтехники.

В частности, Западный военный округ представлен на этих учениях военнослужащими бригады радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), совершившей марш в зону условной аварии.

«Военные химики развернут пункт специальной обработки людей и техники. Для нейтрализации воздействия последствий чрезвычайного происшествия на объекте атомной энергетики будет применяться специализированная техника войск РХБЗ», — сообщает пресс-служба ЗВО.

По сценарию учений, им предстоит ликвидировать последствия ЧС на атомном объекте, в роли которого выступает Смоленская АЭС в городе Десногорск Смоленской области.

«Одной из особенностей предстоящих учений станет то, что будет проигрываться так называемая многоблочная запроектная авария с радиационными последствиями (условно) разной степени тяжести», — сообщалось ранее представителями компании «Росэнергоатом».

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