Балашиха, Московская область, , 16:32 — REGNUM В Балашихе запустили импортозамещающее производство привод-генераторов переменного тока и насосов плунжерных для нужд авиационной промышленности. Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба правительства Московской области.

Производство открыто на базе предприятия авиационной компании «Рубин» при поддержке Фонда развития промышленности России. Создано 70 дополнительных рабочих мест.

«Корпорация создает изделия на мировом уровне, открытие новой линии является значимым событием для развития авиационной промышленности страны», — заявил на церемонии запуска заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты Обнинского научно-производственного предприятия «им. А. Г. Ромашина» представили на XI международном конгрессе в Красноярске 90 наименований продукции гражданского назначения из 10 видов керамических материалов, предназначенной для металлургической и металлообрабатывающей отраслей.

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