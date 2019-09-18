Москва, , 16:05 — REGNUM Новое поколение отечественных бортовых систем диагностики вертолетов и авиационных двигателей (БСДВ) представили специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦАГИ) им. П. И. Баранова на прошедшем в начале месяца Восточном экономическом форуме. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба института.

Первые образцы отечественных систем БСДВ институт создал в начале 2000-х годов на основе своего опыта в области вибродиагностики, разработки авиационных двигателей и зубчатых передач.

В новую систему входят датчики вибраций, созданные по техническим заданиям ЦИАМ отечественным разработчиком. Установка БСДВ на летательный аппарат позволяет контролировать состояние его агрегатов, на ранней стадии выявлять и устранять неисправности и, тем самым, повысить безопасность, надежность, эффективность использования авиационной техники, предотвращать летные происшествия.

Новое поколение систем БСДВ характеризуется усовершенствованной элементной базой для повышения быстродействия при анализе быстропеременных процессов, а также новыми малогабаритными датчиками с функцией встроенного контроля.

В настоящее время инженеры института адаптируют системы нового поколения к различным типам вертолетов и авиационным двигателям.

Читайте также: Выбор двигателя для лёгкого самолёта «Байкал» одобрили в ЦИАМ