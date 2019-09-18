Москва, , 16:23 — REGNUM Происхождение отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09» останется тайной, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 18 сентября в ходе беседы с участниками V всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи».

Как сообщил глава госкорпорации, специалисты Роскосмоса разобрались в причинах и обстоятельствах появления отверстия в обшивке станции, однако эта информация не будет раскрыта общественности.

Пробы, необходимые Роскосмосу, полностью были взяты, сам же отсек сгорел во время прохождения плотных слоёв атмосферы Земли.

Рогозин пояснил принятое решение тем, что у Роскосмоса «должна же быть какая-то тайна».

В конце августа 2018 года в обшивке «Союза МС-09» было обнаружено отверстие диаметром 2 мм. Космонавты заделали пробоину, герметичность была полностью восстановлена.

Эксперты выдвигали разные версии о причинах возникновения этого загадочного отверстия. Ренее в Роскосмосе заявляли, что на обшивке найдены следы работы сверла, а также следы металлической пыли.