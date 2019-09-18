Воронеж, , 15:52 — REGNUM Специалисты Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО) завершили стапельную сборку первого опытного образца самолёта Ил-96−400М. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

«Это один из значимых технологических этапов создания нового авиалайнера, после которого агрегаты планера будут перемещены в цех окончательной сборки, где начнется финальная сборка воздушного судна», — пояснили в компании.

Предполагается, что строительство первого воздушного судна завершится к концу 2020 года. Затем самолёт передадут специалистам ПАО «Ил» для проведения наземных и летных испытаний. Первый полёт опытного образца может состояться в 2021 году.

Ил-96−400М — широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет, полностью изготовленный из российских комплектующих. На нём установят двигатели отечественного производства ПС-90А1.

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