Москва, , 15:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» за плодотворную работу. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 18 сентября, выступая на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Президент сказал, что он ознакомился с результатами работы агентства и поблагодарил его сотрудников за результаты и настойчивость и смелость в продвижении всех их начинаний. Главное, что отметил президент, это то, что агентство постоянно наращивает темп работы и выразил надежду, что разрабатываемые агентством проекты будут проецироваться на всю экономику.

Глава государства также отметил, что когда команды коллективно объединяются в сплоченные сообщества это всегда приносит позитивный результат.

«Чтобы продвигать большие проекты надо уметь работать в командах», — сказал Путин и отметил важность развития такого проекта, как взаимное обучение между системами искусственного интеллекта и человека.

«Такая переходная модель развития может привести к неожиданным и масштабным результатам», — сказал президент.