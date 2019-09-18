Москва, , 15:44 — REGNUM Главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходарёнок прокомментировал заявление генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, который рассказал о российской ракете Х-101 с «недостижимой дальностью действия», сообщает 18 сентября RT.

Михаил Ходарёнок рассказал, что Х-101 — ракета воздушного базирования, установленная на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160. В качестве возможного средства сдерживания потенциального агрессора это, конечно, «очень сильная вещь», — отметил он.

Ходарёнок заметил, что точных сведений о радиусе действия российской ракеты Х-101, конечно, нет.

Кроме того, военный эксперт добавил, что Россия имеет большое количество образцов вооружения и военной техники, которые могут дать «конкурентоспособные ответы» вероятному противнику.

В первую очередь Ходарёнок отметил крылатые ракеты воздушного базирования, также ракеты морского базирования, которые не были запрещены договором по РСМД.

Эксперт сообщил, что Россия может легко и в сжатые сроки создать и крылатые ракеты наземного базирования с очень большим радиусом поражения. Имея ракеты морского старта, изготовить такую же крылатую ракету, запускаемую с мобильной наземной установки — легко решаемая инженерная задача, как отметил Михаил Ходарёнок.

Ранее генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».

При этом он заметил, что Россия является очень законопослушной страной, а её система ограничений находится в соответствии с международными обязательствами и жёстко контролируется.