Москва, , 15:11 — REGNUM Специалисты фирмы ООО «АМС-Аметист» сделали тюнинг приборной панели Lada Vesta, придав ей стиль Porsche 911. Об этом сообщается на сайте компании.

Сообщается, что прототипы приборной панели рассекречены в ходе тестирования автомобиля. В отличие от заводской панели у новинки более строгий спидометр с белыми цифрами и красными стрелками. Предполагается, что будет выпускаться два варианта панелей: классическая и спортивная, в которой тахометр установлен по центру.

Напомним, краснодарский умелец Вага Микаелян собрал Lada Priora с самым большим в мире клиренсом. Для создания этой модели он сварил металлические колёса размером R72. По его словам, стоимость металла на эти колёса составила 100 тыс. рублей.

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