Берлин, , 14:05 — REGNUM В августе 2019 года продажи новых легковых машин в Европе снизились на 8,6%, до 1,07 млн единиц. Об этом сообщается Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Всего с января по август 2019 года в Европе было продано около 10,83 млн единиц новых автомобилей — на 3,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

Лидером по продажам в августе на европейском авторынке стал Volkswagen. Модели этого бренда предпочли приобрести 128 686 автолюбителей. Это на 14% меньше, чем годом ранее.

Вторую строчку занимает немецкая марка Mercedes-Benz с результатом 61 722 проданных автомобиля. Здесь мы наблюдаем рост на 13,2% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкают машины французской компании Renault. Их за месяц приобрел 60 331 человек, что на 38% меньше, чем в прошлом году.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Ford (59 995 ед.) и Audi (59 700 ед.).

Напомним, по данным аналитической компании JATO Dynamics, в июле 2019 года в Европе было продано порядка 1,3 млн новых легковых автомобилей. Это на 1,2% больше, чем в июле 2018 года.

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