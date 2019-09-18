Маунтин-Вью, США, , 13:58 — REGNUM «Умный» помощник Google Assistant получил новые варианты голосов для девяти языков мира, в настройках они будут обозначены цветом, а не полом. Об этом 18 сентября сообщил портал Engadget.

Google запустил вторые голоса для Assistant на французском, немецком, голландском, японском, норвежском, корейском, итальянском и английском языках для пользователей Индии и Великобритании. Новые голоса были созданы при помощи технологии WaveNet компании DeepMind.

Представители компании отметили, что людям нравится выбирать между двумя голосами и добавили, что в Google считают важным «представлять голоса без каких-либо ярлыков».

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В январе 2019 года компания Google заявила, что к концу месяца число устройств, на которых используется голосовой помощник Google Assistant, достигнет 1 млрд. В сентябре 2019 года сервис получил функцию перевода звонков в WhatsApp.

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