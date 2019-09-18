Москва, , 13:53 — REGNUM Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов охарактеризовал дальность действия российской ракеты Х-101 как «недостижимую ни для одного нашего конкурента».

Обносов также процитировал президента России Владимира Путина в ответ на вопрос, каким должен быть ответ на испытание США новой ракеты дальностью до тысячи километров: «Здесь нельзя бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений». Борис Обносов подчеркнул характеристики российской ракеты Х-101: «Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ». Об этом пишет издание «Военно-промышленный курьер».

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ракета Х-101 способна гарантированно поражать цели на дальности до 4,5 тысяч километров. Однако ряд зарубежных и российских СМИ заявляли о дальности от 5 до 10 тысяч километров.

Х-101 относится к стратегическим крылатым ракетам воздушного базирования. Изготавливается в двух вариантах. Х-101 — это версия с обычной осколочно-фугасной боевой частью мощностью 400 килограмм в тротиловом эквиваленте, а Х-102 — это ракета с термоядерной боеголовкой мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны.

Пуск ракеты происходит с высоты до 6 километров. Её полет на большей части расстояния идёт на высоте от 30 до 70 метров. При этом она маневрирует и огибает рельеф местности.

Эффективная площадь рассеивания Х-101/Х-102 составляет 0,01 кв. метра. Ракета оснащена комплексом РЭБ, а также средствами тепловой и оптической защиты. Это делает её практически невидимой для средств ПВО и ПРО.