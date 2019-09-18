Москва, , 13:47 — REGNUM Россия в период с 90-х до начала 2000-х годов отставала в вопросах развития управляемых авиационных средств поражения, особенно это касалось корректируемых авиационных бомб. В настоящее время отставание преодолено.

Об этом изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал Борис Обносов, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

На авиасалоне МАКС-2019 корпорацией были продемонстрированы корректируемые авиабомбы трёх категорий: 1500, 500 и 250 килограммов. По первым двум изделиям у КРТВ были некоторые наработки, но третья — на 250 килограммов — создавалась с нуля.

В ходе работы над данными авиационными боеприпасами была значительно увеличена их дальность. Ранее она ограничивалась 20 километрами. В настоящее время бомба калибра 1500 килограммов (экспортный вариант) может преодолеть расстояние до цели в 50 километров. Бомба калибром 500 килограммов способна поразить цель на дальности до 40 километров. Эти дальности позволяют беречь лётчиков и носители авиабомб, проводя сброс боеприпасов до захода в зону ПВО.

Сейчас КРТВ создает боеприпасы весовой категории в 50 и 100 килограммов для поражения целей поменьше.