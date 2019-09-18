Пекин, , 13:40 — REGNUM В интернете появились изображения нового седана Citroen DS 9. Фото с моделью выложили в открытый доступ сертификационные органы Китая.

Citroen DS 9 Motor

Сообщается, что по предварительным данным, длина новинки составит 4933 мм. Что касается технической части автомобиля, то она будет повторять Peugeot 508L. Так, в линейку двигателей войдет 200-сильная турбированная «четверка» рабочим объёмом 1,6 л и гибридная силовая установка на базе того же агрегата.

Официальная премьера новинки пройдёт на ноябрьском автосалоне в Гуанчжоу.

Напомним, на данный момент в Китае продается пять моделей DS. Это хэтчбеки DS 4S, DS 5, кроссоверы DS 6 и DS 7 и седан DS 5LS. В 2018 году в КНР бренд Citroen реализовал 3867 авто. Наибольшей популярностью пользовался внедорожник DS 7. Его в Китае за год приобрели 2244 покупателя.

Напомним также, что концерн Groupe PSA (бренды Peugeot, Citroen и DS) завершает продажи на авторынке РФ коммерческих автомобилей Peugeot Partner и Citroen Berlingo. Сейчас дилеры распродают последние экземпляры этих моделей.

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