Киев, , 13:21 — REGNUM В августе 2019 года самой покупаемой моделью авто на Украине стал KIA Sportage. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По итогам августа 2019 года на Украине было реализовано 713 единиц KIA Sportage. Это больше, чем в августе 2018 года на 112%.

Второе место в рейтинге самых продаваемых моделей занимает Renault Duster. За отчётный период данное авто приобрели 448 человек — на 32% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает модель Renault Logan, показавшая результат в 427 единиц проданных автомобилей (+81%).

На четвёртом и пятом местах расположились Renault Sandero (403 ед.) и Toyota RAV4 (398 ед.).

Напомним, автомобильный рынок Украины растет седьмой месяц подряд. За отчётный период объем продаж новых авто в этой стране составил 56,1 тыс. единиц, что на 10% больше, чем в 2018 году.

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