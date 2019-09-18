Киев, , 12:52 — REGNUM По итогам августа 2019 года на Украине было куплено 8519 единиц новых легковых машин, что на 19,3% больше, чем в августе 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, автомобильный рынок Украины показывает положительную динамику уже седьмой месяц подряд.

В августе лидером продаж среди брендов на украинском авторынке стал французский Renault. За месяц авто данного производителя купили 1 486 автолюбителей. Это на 38% больше, чем в 2018 году.

На втором месте в марочном рейтинге расположена японская Toyota. Реализация этой марки увеличилась на 27%, до 1186 единиц.

Тройку лидеров замыкают модели южнокорейской автокомпании KIA — 821 единица проданных авто (+74%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Skoda (595 ед.) и Nissan (493 ед.).

Напомним, за июль 2019 года владельцами новых автомобилей на Украине стали 8240 человек, что на 27,4% больше, чем год назад. Причём лидером среди брендов на украинском автомобильном рынке стал французский бренд Renault. Машин этой марки в стране было куплено 1 290 экземпляров.

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