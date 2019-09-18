Москва, , 12:01 — REGNUM Специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова выдали заключение на аванпроект легкого многоцелевого самолёта «Байкал» в части силовой установки. Об этом сообщила пресс-служба института.

Разработчиком воздушной машины выступает Уральский завод гражданской авиации. На рассмотрение в ЦИАМ были представлены два альтернативных варианта самолета: одно‑ и двухдвигательный монопланы с турбовинтовым двигателем ВК-800С.

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Эксперты ЦИАМ пришли к выводу, что представленный разработчиками аванпроект может быть принят для дальнейшего выполнения на его основе опытно-конструкторских работ. Рекомендовано остановиться на двухдвигательной компоновке, при необходимости, создать в будущем на ее основе однодвигательный самолет.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что производство серийных образцов самолёта будет развёрнуто на Улан-Удэнском авиазаводе с 2022 года.

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