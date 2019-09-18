Йоханнесбург, ЮАР, , 12:02 — REGNUM Новая африканская автокомпания Mureza Auto представила свой первый автомобиль кросс-хэтчбек Prim8 на выставке в Йоханнесбурге. Об этом сообщает RG.

Mureza Auto RG

Новая модель изготовлена методом крупноузловой сборки. Сам процесс сборки проходил на нескольких автопредприятиях. Сообщается, что новинка получила узлы с левым расположением рулевого колеса. Из-за этого авто пришлось адаптировать к левостороннему движению.

В автокомпании сообщили, что в будущем все узлы будут соответствовать требованиям изначально. Узлы каких моделей были использованы при сборке новинки в автокомпании пока не раскрывают.

По имеющейся информации, под капотом Mureza Auto размещён 118-сильный бензиновый мотор объёмом 1.5 л, который сочетается с вариатором и 5-скоростной «механикой». Привод у авто только передний.

Также известно, что автомобиль не будет серийным.

Напомним, в конце августа 2019 года крупнейшая китайская автокомпания, производящая пикапы и внедорожники, Great Wall Motor Co., Ltd. сообщила, что из Тяньцзиня на севере Китая на экспорт в страны Азии и Африки отправлена первая партия подержанных машин.

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