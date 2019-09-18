Москва, , 11:38 — REGNUM Дилеры немецкой автокомпании Volkswagen в России стали принимать заказы на кроссовер Tiguan в новой зимней версии Winter Edition. Об этом сообщается на официальном сайте автокомпании.

Volkswagen Tiguan Club4x4.ru

В линейку моторов кроссовера входят два бензиновых турбированных двигателя. Один из них агрегат мощностью 125 л. с. рабочим объёмом 1,4 л работающий в паре с 6-скоростной механической коробкой передач и передним приводом. Второй двигатель более производительный — 150 л. с. с таким же объёмом, как и у первого мотора. Он агрегатируется с 6-скоростным «автоматом» и передним или полным приводом.

Сообщается, что уже в начальной версии имеются боковые зеркала с электрической регулировкой, электрообогревом и электроприводом складывания, а также подогрев передних кресел и руля. Кроме того, электрообогрев есть у переднего стекла и у форсунок стеклоомывателя.

Автопроизводители также оснастили машину системой помощи водителю при парковке спереди и сзади и системой автоматического торможения при опасном сближении. Безопасность поездки обеспечат светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными ДХО.

Напомним, компанию Volkswagen в Австралии обязали выплатить многомиллионную компенсацию по коллективным искам, которые связаны со скандалом относительно выбросов дизельного топлива. Выяснилось, что моторы моделей немецкой автокомпании оснащены программным обеспечением, которое занижало содержание вредных веществ в выхлопных газах. В Австралии автомобилей с таким ПО двигателя было продано около 100 000 единиц, а по всему миру — 11 млн.

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