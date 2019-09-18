Пало-Альто, США, , 10:42 — REGNUM Компания HP выпустила «ультраширокий» монитор S430c, способный одновременно показывать изображения, выводящиеся с двух видеокарт. Об этом 18 сентября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1174202298937069568

Диагональ его экрана, выдающего разрешение с формате 4K (3840×1200), составляет 43,4-дюйма, значение показателя частоты обновления равно 60 гц. Интересно отметить, что фактически это два монитора в одном с функцией расширения экрана. Устройство имеет аудиоразъем, два порта USB Type-C, четыре порта USB Type A, а также разъемы HDMI и DisplayPort.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Sony анонсировала свой новый телевизор с разрешением 16K с диагональю 19,2 метра (756 дюймов). По оценкам экспертов, стоимость подобного устройства может составить около $6 млн.

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