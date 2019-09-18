Москва, , 10:25 — REGNUM По итогам августа 2019 года в РФ было куплено 1863 новых моделей японской компании Datsun, что на 9% больше результата прошлого года. Об этом сообщает Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

С января по август 2019 года реализация Datsun выросла почти на четверть (24%) и составила 14 523 модели. Это на 24% больше, чем за такой же период 2018 года. В итоге доля бренда на российском авторынке составила 1,3% против 1,0% годом ранее.

По данным АЕБ, лидером марки является седан Datsun on-DO. Его стоимость начинается от 490 тыс. рублей с механической коробкой передач и от 572 тыс. рублей — с автоматической трансмиссией.

Хэтчбек Datsun mi-DO стоит 555 тыс. рублей с механической трансмиссией и от 605 тыс. рублей — с коробкой автомат.

Обе модели имеют 1,6-литровый бензиновым мотор с максимальной мощностью 87 или 106 л. с.

Напомним, в июле 2019 года в России было продано 1916 новых моделей японского бренда Datsun. Это на 34% больше, чем в июле 2018 года. Самая популярная модель марки — седан on-DO (1623 ед.). Она занимает 85% от объёма всех продаж бренда в РФ.

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