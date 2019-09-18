Москва, , 09:59 — REGNUM На начало июля 2019 года в России было зарегистрировано около 3,4 тыс.‬ электромобилей старше пяти лет (6−9 лет). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, около 74,4% от всех авто в нашей стране с электрическим агрегатом старше пяти лет.

Причём около 80% всех автомобилей с электрическим двигателем, зарегистрированных в России, приходится на Nissan Leaf. Их в нашей стране насчитывается около 3,7 тыс. штук.

На втором месте расположилось авто Mitsubishi i-MiEV. Эта модель в РФ зарегистрирована в количестве 308 единиц. Третье и четвёртое места заняли электрокары Tesla соответственно Model S (221 ед.) и Model X (125 ед.). В пятёрку лидеров попал и отечественный электрокар LADA Ellada (96 ед.).

Далее иду: Jaguar I-Pace (82 ед.), Renault Twizy (37 ед.), BMW i3 (27 ед.), Tesla Model 3 (4 ед.).

Напомним, 16 сентября 2019 года на аппаратном совещании губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что с 2020 года для ульяновских чиновников, возможно, начнется закупка электромобилей. Губернатор уже поручил создать рабочую группу, которая будет изучать мировой опыт разработки нормативно-правовых актов для перехода автовладельцев на экологически чистый транспорт.

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