Владивосток, , 08:47 — REGNUM Сеть быстрых автозарядных станций для электрокаров в Приморье будет работать бесплатно ещё две недели. Об этом сообщила пресс-служба «Русгидро».

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Старт запуска сети электрозаправок на Дальнем Востоке прошёл 3 сентября 2019 года. Эту первую в ДФО сеть запустила компания «Русгидро».

Сообщается, что десять зарядных станций расположены в Уссурийске, Владивостоке и Артеме.

«Компания приняла решение продлить тестовый режим, чтобы каждый владелец электроавтомобиля смог оценить новую услугу и все преимущества сети быстрых зарядных станций», — сообщили в «Русгидро».

Как сообщало ИА REGNUM, в Заполярном начала работу зарядная станция «Экодвор» — самая северная электрозаправка в РФ. Она представляет собой систему двойного назначения, которая состоит из станции быстрой зарядки, а также столбиков для подогрева двигателя в холодное время года, от которых также можно будет заряжать электрокар.

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