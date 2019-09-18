Москва, , 08:32 — REGNUM Специалисты «Рособоронэкспорта» представят новейшие российские системы для борьбы с беспилотниками на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019, которая пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подбитый самолет

«Последние события в мире показывают, что эффективная борьба с разведывательными и ударными БЛА, а также с иными средствами воздушного нападения, приобретает все большее значение для обеспечения защиты объектов особой важности», — сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В свою очередь генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что заказчикам из государств Ближнего Востока будут представлены такие комплексы, как «Сапсан-Бекас», «Атака-DBS» и «Солярис-Н», «Пищаль-ПРО», «Таран-ПРО» и другие.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сальман заявил, что 14 сентября беспилотники йеменских хуситов осуществили атаку на нефтяные объекты королевства, после чего добыча нефти в стране сократилась почти на 50%.

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