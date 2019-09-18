Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Экспертов из 50 стран, где до запрета эксплуатировались самолеты Boeing 737 MAX, пригласило Федеральное авиационное управление США (ФАУ), чтобы обсудить сертификацию серии после устранения дефектов. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям издания, приглашены представители авиарегуляторов, входящих в группу JATR (Joint Authorities Technical Review). Экспертам предложили неформальное обсуждение сертификации.

«Успех общемировой авиации целиком зависит от единства в приверженности цели обеспечения безопасности и взаимопонимания по вопросу о том, что требуется для достижения этой задачи», — говорится в приглашении.

Напомним, что после крушений самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии (29 октября 2018г) и в Индонезии (10 марта 2018) многие страны закрыли воздушное пространство для данной серии. В марте 2019 года от эксплуатации отказались и в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Boeing приглашен в Конгресс США на слушания по Boeing 737 MAX