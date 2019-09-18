Москва, , 07:25 — REGNUM Россия в случае необходимости способна «наименее затратными способами» дать ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и возможные американские ракетные разработки, модернизировав своё оружие. Об этом «Военно-промышленному курьеру» заявил генеральный директор корпорации «Техническое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Пуск ракеты ermaleksandr

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«Полагаю, здесь нельзя бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений, о чем говорит президент страны. Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента», — отметил глава корпорации.

Он отметил, что имеющиеся на сегодняшний день возможности позволяют значительно улучшить и эти тактико-технические характеристики ракет.

«Если нам поставят задачу — решим её, причем наименее затратными способами. Есть наработки, знания, компетенции, — подчеркнул гендиректор корпорации. — Так что безопасность страны будет обеспечена».

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2019 года Вашингтон, обвинив Россию в нарушении соглашения, в одностороннем порядке объявил о выходе из ДРСМД, который был подписан между СССР и США в 1987 году и предусматривал уничтожение все комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньше дальности. 2 августа этот договор официально прекратил действие.

16 дней спустя США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность действия которой (свыше 500 км) ранее была запрещена ДРСМД.

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