Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Приглашение на слушания 30 октября в комитете по транспорту и инфраструктуре Конгресса США направлено руководству Boeing. Информация об этом размещена на сайте комитета.

По мнению экспертов, на слушаниях будет обсуждаться вопрос о возобновлении полетов самолетов Boeing 737 MAX.

«Сегодня председатель комитета Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре Питер Дефазио официально пригласил председателя [совета директоров] Boeing Денниса Мюленбурга и главного инженера подразделения Boeing по коммерческим самолётам Джона Гамильтона предстать перед полным составом комитета на слушаниях 30 октября», — говориться в сообщении комитета.

Отказ от эксплуатации самой продаваемой модели компании 737 MAX связан с двумя крушениями этих самолётов: 29 октября 2018 г. в Индонезии и 10 марта — в Эфиопии. В самолётах произошёл сбой в работе системы улучшения характеристик манёвренности (MCAS).

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Слушания состоятся через день после годовщины первого крушения 737 Max у побережья Индонезии.

Ранее сообщалось, что новый руководитель Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон лично испытает обновленную систему 737 MAX.

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