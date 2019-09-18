Санкт-Петербург, , 01:19 — REGNUM Заказ на четыре мощных дноуглубительных судна стоимостью около 1 млрд рублей каждое получит в 2020 году судостроительный завод «ЛОТОС», сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ — руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков.

«Мы хотим за счет льготного лизинга для этих администраций [бассейнов внутренних водных путей] запустить эту машину на «Лотосе». На начальном этапе мы ведем речь о четырех [судах], но это крупные, мощные землечерпалки с особыми технологиями, стоимостью по миллиарду [рублей] каждая», — сказал Цветков.

Напомним, в Санкт-Петербурге, в павильонах «Экспофорума», открылась Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству, освоению океана и шельфа «Нева — 2019». В ней принимают участие ведущие предприятия судостроительной отрасли, более двухсот иностранных компаний. На открытии выставки присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

АО «Судостроительный завод «ЛОТОС», крупнейшее предприятие отрасли, специализирующееся на судах внутреннего плавания и платформах для добычи нефти и газа. Построено в 1980 в Астраханской области.

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